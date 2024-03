Lazio, primo allenamento per Tudor: provata subito la difesa a 3

C’è aria da primo giorno di scuola a Formello. Alle 11.20 circa, infatti, Igor Tudor è sceso in campo per dirigere il primo allenamento da tecnico della Lazio. Il croato non ha perso tempo con una doppia seduta in cui si è provata subito la difesa a 3, suo marchio di fabbrica con Romagnoli perno centrale e Gila-Casale ai suoi lati mentre a muoversi dietro la punta – con Castellanos e Immobile a scambiarsi i ruoli – la coppia Luis Alberto-Felipe Anderson.

Nessuna vera prova tattica, Tudor ritroverà soltanto la prossima settimana i sei convocati in nazionale e soltanto allora si potrà iniziare a parlare di nuovo modulo ma intanto il croato ha dato un primo assaggio di quello che sarà la nuova Lazio. Oltre ai Nazionali, poi, il tecnico ha dovuto fare a meno di Patric, che a breve dovrebbe riprendere gli allenamenti con i compagni, e Rovella per cui il rientro potrebbe ancora slittare. Ancora da stabilire, inoltre, i tempi di recupero di Provedel; gli esami hanno evidenziato una distorsione della caviglia sinistra con un interessamento legamentoso e la sua presenza nel derby rimane in fortissimo dubbio.