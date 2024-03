Tuffi, Coppa del Mondo: azzurri a Berlino per la seconda tappa

Chiusa la prima tappa di Coppa del Mondo di tuffi a Montreal in Canada, gli azzurri sono pronti per la prossima a Berlino dal 21 al 24 marzo. Saranno novantasei gli atleti per 19 nazioni diverse presenti nella Capitale tedesca. L’obiettivo è il podio, sfumato nella prima tappa, anche in vista dell’epilogo della rassegna mondiale che si svolgerà nella Superfinal di Xi’an in Cina dal 19 al 21 aprile.

La stagione della Coppa del mondo di tuffi, posizionata tra i Mondiali di nuoto di Doha (2-18 febbraio 2024) e i Giochi olimpici di Parigi 2024 (26 luglio-11 agosto), è stata progettata per ottimizzare la preparazione degli atleti a questi eventi, con un sostanzioso montepremi di 1,172 milioni di dollari (108.000 dollari per ciascuna delle prime tappe del tour, 956.000 dollari per la Super Final).

Big azzurri tutti al via, con le coppie sincro a giocarsi le maggiori chance di medaglia alla storica piscina Schwimm & Sprunghalle im Europasportpark. Questi i convocati dal dt Oscar Bertone:

Elena Bertocchi (Esercito/Canottieri Milano), Maia Biginelli, Riccardo Giovannini (Fiamme Oro), Sarah Jodoin di Maria (Marina Militare/MR Sport F.lli Marconi), Andreas Sargent Larsen (Fiamme Oro/CC Aniene), Lorenzo Marsaglia (Marina Militare/CC Aniene), Giovanni Tocci, Chiara Pellacani (CS Esercito/ASD AQA Cosenza).