San Marino, l’attesa è finita? Contro Saint Kitts e Nevis si cerca una vittoria che manca da 20 anni

Ore 20:45 di mercoledì 20 marzo 2024, Stadio Olimpico di Serravalle: la Nazionale di San Marino può fare la storia. L’avversaria che fa visita alla repubblica di circa 34mila abitanti è infatti Saint Kitts e Nevis, arcipelago dei Caraibi nonché uno degli stati più piccoli del globo. I ragazzi allenati da Roberto Cevoli, che farà il suo debutto proprio in occasione di questo match, hanno dunque un’occasione enorme per entrare nella leggenda.

In tutta la sua storia, San Marino vanta una sola vittoria, arrivata nell’aprile del 2004 in casa contro il Liechtenstein. 137 partite giocate dopo, può arrivare la seconda, anzi secondo i bookmakers è addirittura probabile visto che la Nazionale sanmarinese scenderà in campo con i favori del pronostico (cosa mai successa). Ovviamente, nonostante tutto l’entusiasmo che c’è per l’appuntamento, non è scontato che San Marino riesca ad avere la meglio, anzi, Saint Kitts e Nevis è 147esima nel ranking Fifa mentre San Marino 210°, quindi ultimo. La squadra di Cevoli è però consapevole della ghiotta opportunità e non vorrà lasciare nulla al caso. “Normalmente cerchiamo di mantenere il punteggio sullo 0-0 il più a lungo possibile, ma questa volta possiamo davvero farcela – ha detto al Guardian il centrocampista Lorenzo Capicchioni – Non ho idea di cosa succederà se vinciamo“.