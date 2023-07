Lazio, primo allenamento per Immobile nel ritiro di Auronzo di Cadore

E’ arrivato ieri in tarda serata nel ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore, Ciro Immobile, accolto dai tifosi che lo attendevano fuori dall’hotel che ospita i biancocelesti. Questa mattina, l’attaccante si è unito al gruppo per il suo primo allenamento della stagione, al termine del quale si è intrattenuto a colloquio con mister Sarri. Il pubblico lo ha accolto con applausi e cori, per spegnere sul nascere le voci di un’offerta monstre dall’Arabia. In campo sono andate in scena le prove tattiche, con la squadra divisa per reparti: prima centrocampisti e attaccanti, con la prima rete del ritiro per Immobile, poi i difensori. Il lavoro è proseguito nella seduta pomeridiana con una partitella a campo ridotto, in preparazione della prima uscita amichevole stagionale. Infatti, domenica pomeriggio la Lazio affronterà l’Auronzo, squadra locale che milita in terza categoria.