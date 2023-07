Manchester City: ex terzino Mendy assolto dalle accuse di stupro

I 12 giurati del tribunale di Chester dopo poco più di tre ore hanno dichiarato all’unanimità Benjamin Mendy non colpevole. L’ex difensore del City era stato accusato di stupro e tentato stupro per fatti risalenti al 2018 e al 2020. Il francese era già stato dichiarato non colpevole di altre sei accuse di stupro e una di violenza sessuale lo scorso gennaio. “Benjamin Mendy desidera ringraziare i membri della giuria per essersi concentrati sulle prove in questo processo, piuttosto che sulle voci e le insinuazioni che hanno seguito questo caso fin dall’inizio. Questa è la seconda volta che Mendy viene processato e dichiarato non colpevole da una giuria. È lieto che entrambe le giurie abbiano emesso i verdetti corretti”, ha detto Jenny Wiltshire, uno degli avvocati di Mendy. “Sono passati quasi tre anni da quando la polizia ha iniziato a indagare su questo caso. Il signor Mendy ha cercato di rimanere forte, ma il procedimento ha avuto inevitabilmente un grave impatto su di lui. Ringrazia tutti coloro che lo hanno sostenuto durante questo calvario e ora chiede che venga rispettata la sua privacy in modo che possa iniziare a ricostruire la sua vita”, ha concluso il legale.