Highlights Djokovic-Sinner: semifinale Wimbledon 2023 (VIDEO)

di Antonio Di Cello 1

Si conclude in semifinale il sogno di Jannik Sinner che deve capitolare alla forza, alla classe di Novak Djokovic che chiude in tre set la partita. Il numero 2 dell’ATP serbo è riuscito ad azzannare la preda nei momenti decisivi della partita e a guadagnarsi due break utilissimi e decisivi nei due set, mentre nel terzo, è stato bravo a tenere vista anche la reazione di Sinner. Djokovic, quindi, vola in finale ed adesso, attenderà il vincente fra Medvedev e Alcaraz. Ecco il video degli highlights.