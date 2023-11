F1 GP Abu Dhabi, Vasseur: “Sofferto le aspettative, fiducia per il 2024”

Dopo le qualifiche del GP di Abu Dhabi, che hanno visto per la Ferrari la seconda posizione di Leclerc e la sedicesima di Sainz, il team principal Frederic Vasseur ha commentato facendo un’analisi dell’intera stagione: “All’inizio della stagione abbiamo sofferto delle aspettative molto alte, mentre nelle ultime gare siamo riusciti a recuperare continuità e ottenere dei buoni risultati. Quasi subito all’inizio dell’anno ci siamo resi conti che la Red Bull fosse irraggiungibile, con il gap che è aumentato anche nei confronti di Mercedes visti gli iniziali ritiri. Poi però siamo riusciti a recuperare e a concretizzare un buon lavoro da parte del team“. Il team principal di Maranello ha poi parlato di Leclerc: “Sta facendo delle belle gare ultimamente, è stato spesso molto sfortunato ma non ha mai perso lo spirito giusto e questo lo sta premiando“.

Sul degrado delle gomme invece Vasseur ha commentato: “Abbiamo aiutato i piloti a gestirle nel modo migliore, si tratta di dettagli da curare sempre al massimo nella preparazione del weekend“. Infine un’analisi del suo primo anno in Ferrari: “Qui la passione è speciale, più che in qualsiasi altro posto. Non bisogna porre un freno a questo, bensì avere un approccio costante e concentrato sul lavoro da fare. Non bisogna esaltarsi se sei davanti a tutti, né abbattersi se non fai un buon weekend. Il Gran Premio di Monza è stata l’emozione più grande della stagione, al pari della prima vittoria da team principal a Singapore. La gara di domani? È sempre possibile vincere, ma l’obiettivo è chiudere davanti alla Mercedes. Per il 2024 abbiamo delle sensazioni incoraggianti, che ci motiva per cercare di fare meglio di questa stagione“.