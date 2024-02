Lazio, Patric e Zaccagni out contro l’Atalanta: preoccupano le condizioni dell’ex Verona

La Lazio che si avvia alla sfida contro l’Atalanta è quasi quella titolare. La nota stonata sono le assenze di Patric e Zaccagni; ma se lo spagnolo non ha ancora risolto il problema alla spalla, per l’ex Verona la situazione è più complicata. Le condizioni dell’esterno non lasciano tranquilli, aveva riportato un trauma all’alluce contro l’Udinese, ma l’edema si è diffuso a tutto l’avampiede costringendo Zaccagni al riposo assoluto. Salterà sia l’Atalanta sia, quasi certamente, la successiva sfida contro il Cagliari, ma proverà ad esserci contro il Bayern Monaco in Champions. Tutto dipenderà dal dolore: si procederà con valutazioni quotidiane, di sicuro avrà bisogno di un paio di settimane di ulteriore riposo. A Formello, intanto, continuano le prove tattiche con Rovella che è tornato in gruppo, mentre in difesa va verso la conferma Gila al fianco di Romagnoli. In attacco, invece, ballottaggio aperto tra Immobile e Castellanos.