Genoa, il ct Spalletti in visita nel ritiro di Coverciano: incontri con Gilardino e Retegui

Prosegue la serie di incontri per il ct Luciano Spalletti in visita alle squadre di Serie A. Oggi il commissario tecnico della Nazionale si è recato al Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove il Genoa si trova in ritiro in vista del match di sabato in casa dell’Empoli. Per l’allenatore degli Azzurri l’opportunità di confrontarsi con il tecnico rossoblu Alberto Gilardino e il suo collaboratore Dario Dainelli, oltre che di incontrare il centravanti della Nazionale Mateo Retegui. Incontri non solo “di lavoro”, visto che Spalletti ha ritrovato e abbracciato Kevin Strootman che ha allenato ai tempi della Roma.