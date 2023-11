Lazio, Patric rivela: “Ho sofferto di ansia e depressione”

“Dopo la pandemia ho avuto qualche problema di ansia e depressione, mi sono fatto aiutare da un mental coach, giocare a porte chiuse per me non è stato facile ma non mi sono mai tirato indietro”. Lo ha detto il difensore della Lazio, Patric in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Bologna di domani sera al Dall’Ara. Adesso il jolly spagnolo è una certezza per il club biancoceleste: “La mia crescita deriva anche dal tipo di calcio di Sarri, che è simile a quello del Barcellona nel quale mi sono formato, fortemente caratterizzato dalla costruzione dal basso, spero di migliorare ancora”, ha aggiunto Patric.

E sui prossimi avversari: “Il Bologna è una squadra organizzata, ha una sua identità, subisce poco, davanti ha giocatori forti. Nel calcio sono importanti le prestazioni, a inizio stagione abbiamo peccato anche in questo”, ha spiegato. Poi conclude: “In alcune partite non siamo scesi in campo a livello mentale – ha aggiunto – dobbiamo crescere in questo fondamentale se vogliamo rimanere lì in alto in classifica”.