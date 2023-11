Totti-Spalletti, è pace. Il Ct azzurro: “Mai smesso di abbracciarti. Ora insieme nella visita al Bambin Gesù”

Da mesi si lanciavano messaggi. Adesso la pace tra Francesco Totti e Luciano Spalletti è stata siglata definitivamente da un botta e risposta. L’ex capitano giallorosso aveva ammesso di voler “abbracciare” il tecnico che lo ha trasformato da trequartista in falso nove nel 2006. E oggi il Ct azzurro ha risposto: “Sicuramente c’è stato un periodo in cui non sono stato capace di fargli capire che io non ho mai smesso di abbracciarlo, che l’avrei sempre voluto con me”, ha detto Spalletti, come riporta Repubblica. Totti in particolare aveva detto: “Se lo incontrassi lo saluterei con affetto, mi farebbe piacere. Credo che tra noi ci sia un profondo legame”. Ora Spalletti fissa l’appuntamento: “Prima della prossima partita all’Olimpico andrò a trovare alcuni amici che abbiamo in comune al Bambin Gesù, potrebbe essere una bella occasione per fargli visita insieme”, ha concluso Spalletti in riferimento al match con la Macedonia in programma il 17 novembre.