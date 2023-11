Rugby: si ritira Wayne Barnes, l’arbitro della finale di Coppa del Mondo tra Sudafrica e Nuova Zelanda

“Ho avuto il privilegio di arbitrare questa finale e credo sia il momento di andare in pensione, ora è il momento giusto per me e la mia famiglia”. L’arbitro Wayne Barnes ha deciso di appendere scarpini e fischietto al chiodo, annunciando di ritirarsi dal rugby giocato con un post sui social. Il direttore di gara inglese ha chiuso la sua carriera ventennale dopo aver diretto la finale di France 2023, che ha visto trionfare il Sudafrica contro la Nuova Zelanda. Barnes ha anche arbitrato 26 partite del Sei Nazioni oltre a diverse finali a livello di club tra coppe dei campioni e campionato inglese. “Continuerò a sostenere gli arbitri e a lavorare con l’International Association of Rugby Referees per garantire che gli arbitri di tutto il mondo abbiano il supporto di cui hanno bisogno per se stessi e le loro famiglie poiché le minacce online sono diventate troppo frequenti”, ha concluso Barnes nel suo post.