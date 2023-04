Lazio, ‘PlanetWin’ lancia un concorso per i tifosi

Mentre la Lazio lotta per consolidare il secondo posto in classifica, i suoi tifosi si godono un finale di stagione con premi in arrivo grazie ad un concorso che durerà fino al mese prossimo. Il contest “Planet&Win”, realizzato grazie alla collaborazione del club con il sito di intrattenimento Planetwin365.news, andrà avanti fino a domenica 22 maggio attraverso la pagina Instagram del portale. Tra i premi, la maglia ufficiale della S.S. Lazio autografata e una maglia della collezione storica di Operazione Nostalgia. Proprio la storica community dedicata a storie e personaggi del calcio riserverà un premio speciale ai tifosi biancocelesti: in palio con il concorso ci sono infatti anche due posti per lo Skybox e il Walkabout del raduno di Operazione Nostalgia, in programma il 24 giugno a Ferrara che vedrà la partecipazione di 36 grandi stelle del calcio, tra cui l’ex centrocampista laziale Stefano Fiore.