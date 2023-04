Tiro a volo, Coppa del Mondo Cairo 2023: i convocati azzurri dello skeet

La squadra azzurra di skeet si prepara alla quarta prova di Coppa del Mondo ISSF in programma a Cairo dal 25 aprile al 4 maggio. Il direttore tecnico nazionale Andrea Benelli ha convocato per la tappa egiziana Tammaro Cassandro (Carabinieri), Gabriele Rossetti (Fiamme Oro), Elia Sdruccioli (Esercito) e Erik Pittini (Fiamme Oro) al maschile e Chiara Di Marziantonio (Esercito), Martina Maruzzo (Fiamme Oro), Simona Scocchetti (Esercito) e Martina Bartolomei (Aeronautica Militare) per quella femminile. A fargli compagnia ci saranno anche gli Junior Andrea Galardini (Fiamme Oro) e Damina Paolacci (Fiamme Oro).