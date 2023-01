Lazio-Milan in tv: data, canale, orario e diretta streaming Serie A 2022/2023

Come seguire in diretta la sfida Lazio-Milan, valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Sarà l’Olimpico il teatro del posticipo di questo turno, che metterà di fronte due squadre in lotta per l’Europa e a caccia di punti. I biancocelesti sono sicuramente più in forma, ma a partire favoriti saranno comunque i campioni d’Italia, determinati a riscattarsi dopo la batosta in Supercoppa. L’appuntamento è per la giornata di martedì 24 gennaio alle ore 20:45. Diretta sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn (canale 214 di Sky previa attivazione). Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti.