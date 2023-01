Inter-Empoli in tv: data, orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Inter ed Empoli, valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Galvanizzati dalla vittoria della Supercoppa italiana, i nerazzurri vogliono fare bene anche in campionato, nella speranza di blindare un posto tra le prime quattro e magari anche provare a impensierire la capolista Napoli. Impegno più che alla portata per i ragazzi di Inzaghi, che al Meazza ospitano l’Empoli, reduce da quattro risultati utili di fila ma consapevole che i punti per la salvezza passano altrove. La sfida è in programma lunedì 23 gennaio alle 20:45 allo stadio San Siro di Milano. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e sulla piattaforma Dazn.