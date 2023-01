Juventus-Atalanta in tv: data, canale, orario e diretta streaming Serie A 2022/2023

Come seguire in diretta la sfida Juventus-Atalanta, valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Le due squadre scenderanno in campo all’Allianz Stadium nella giornata di domenica 22 gennaio alle ore 20:45. Entrambe reduci da un successo in Coppa Italia, puntano a conquistare i tre punti anche in campionato per tentare fino all’ultimo di garantirsi un posto tra le prime quattro. Diretta sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn (canale 214 di Sky previa attivazione). Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti.