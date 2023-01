Champions League pallanuoto, successo della Pro Recco in casa del Barceloneta

Vittoria importante per la Pro Recco, nel corso della sesta giornata della fase a gironi della Champions League di pallanuoto 2022/23. La squadra ligure ha infatti vinto in casa del Barceloneta, imponendosi con il punteggio di 11-5. La Pro Recco ha sempre guidato il match, chiudendo avanti all’intervallo lungo sul 7-3. Nei successivi due tempi i catalani del Barceloneta provano a reagire, rientrando fino al 9-5, ma nell’ultimo quarto si decide il match. In questo parziale infatti la Pro Recco allunga ancora di più, fissando il risultato sul definitivo 11-5. Grazie a questo successo ora la Pro Recco conquista la testa del girone A, a pari proprio con il Barceloneta e con l’Olympiacos.