Lazio, Martusciello: “Ci sono squadre che fanno peggio di noi e vincono. Sono anche qui vicino…”

“I tifosi fischiano perché hanno visto una squadra in superiorità numerica vincere solo per 1-0. Ma ne ho viste diverse di squadre che fanno peggio di noi e vincono. E sono anche qui vicino, voi sapete cosa intendo. Vedere sempre il lato negativo ha rotto le scatole. La Lazio cerca di vincere tutte le partite, a volte ci si riesce, a volte no. A volte la gente si diverte, a volte no. Stasera la gente si divertirà vedendo i tre punti in classifica”. Lo ha detto il vice di Maurizio Sarri, Giovanni Martusciello nel post gara di Lazio-Cagliari, match vinto 1-0 dai biancocelesti con qualche sofferenza finale nonostante la superiorità numerica. “Di questa gara ci si dimenticherà, i punti rimangono, a volte si può vincere anche in maniera sporca. Martedì si è intrapreso un percorso, oggi un altro, noi dobbiamo risalire la classifica cercando di arrivare a sentire la musica della Champions anche il prossimo anno”, ha aggiunto il tecnico.