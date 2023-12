Milan-Frosinone 3-1, Pioli: “Vittoria importante. Incontro con Cardinale molto costruttivo”

“Essere riusciti a vincere la seconda partita di fila è importante. Dobbiamo dare continuità a queste prestazioni. Bisogna accelerare se si vuole lottare per le prime posizioni. L’idea di Hernandez centrale nasce molto da lui. Ha fatto benissimo in fase difensiva ma anche nell’impostazione. Sento spesso Cardinale. Ogni volta che viene a Milano ci vediamo. L’ultimo incontro è stato molto costruttivo. Come tutti i proprietari chiede spiegazioni su certe situazioni. È molto presente e vuole conoscere tutte le situazioni”. Lo ha detto l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, dopo la vittoria contro il Frosinone: “Il settore giovanile sta facendo un lavoro che nei prossimi anni pagherà. Bisogna però avere la lucidità di capire quando è il momento di inserirli. Non ho nessun timore a inserirli, forse stasera servivano però i più esperti. Per tornare al top manca la continuità. Prima recupereremo certi giocatori e più qualità avremo sul campo e nei ricambi”.