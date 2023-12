Ligue 1 2023/24: cade il Nizza di Farioli con il Nantes. Pirotecnico 3-2 del Lens sul Lione

Il Nizza di Farioli cade nell’anticipo della quattordicesima giornata di Ligue 1 contro il Nantes al termine di una partita tesa, nervosa ed abbastanza equilibrata nel campo. I rossoneri, dopo non aver espresso una delle migliori prestazioni della stagione per usare un eufemismo, non sono riusciti a recuperare il gol del vantaggio dei padroni di casa, firmato da Mollet al 25esimo, nonostante un secondo tempo giocato per gran parte del tempo nella metà campo del Nantes. Il PSG domani avrà un’occasione importante per allungare sulla squadra di Farioli.

Nel pomeriggio è andato di scena un pirotecnico Lens-Lione, terminato per 3-2 per i padroni di casa. L’OL, fresco di esonero di Fabio Grosso, ha dato tutto difronte al Lens, ma alla fine il punteggio ha premiato i giallorossi che con le reti di Said e la doppietta di Frankowski si sono aggiudicati il match. Per il Lione inutile la doppietta di O’Brien. Nell’altra partita del sabato vittoria del Reims, che si conferma sempre di più sorpresa di questo campionato stanziandosi al quinto posto, battendo per due reti ad uno lo Strasburgo. Di Richadson e di Perrin (autogol) i gol che hanno deciso il match. Per lo Strasburgo in rete invece Gaimero.