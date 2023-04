Premier League 2022/2023: l’Arsenal si ferma ancora, pareggio 3-3 contro il Southampton e City a -5

Arsenal e Southampton pareggiano 3-3 nel match valido per la 32ª giornata di Premier League 2022/2023. Terza partita in fila senza vittoria per i Gunners che stanno rischiando di compromettere un cammino praticamente perfetto fino a tre settimane fa. Inizio shock per i padroni di casa che vanno sotto dopo neanche un minuto con la rete di Alcaraz. Al 14′ raddoppiano i Saints con il grande ex Theo Walcott che in contropiede non sbaglia davanti a Ramsdale segnando il 2-0. L’Arsenal reagisce di rabbia e Martinelli al 20′ trova il gol della speranza accorciando le distanze. Inizia un vero e proprio assedio dei ragazzi di Arteta che però al 66′ subiscono il 3-1 su colpo di testa da calcio d’angolo di Caleta-Car. Quando tutto sembra finito Odegaard si inventa il gol del 3-2 all’88’ e Saka segna il 3-3 al 91′. Nell’assedio finale l’Arsenal non riesce a ribaltarla e esce con un solo punto salendo a 75 punti in classifica. Ora il City è a -5 con due partite in meno e domani non giocherà in campionato in vista della semifinale di Fa Cup con lo Sheffield. Nella prossima giornata di giocherà lo scontro diretto all’Ethiad mercoledì 26 alle 21. Un solo punto per il Southampton che resta in fondo alla classifica con 24 punti.