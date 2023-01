Lazio, Lotito: “Non interverremo sul mercato a gennaio, il gruppo è competitivo”

Intervistato da Il Messaggero, il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha riferito che il mercato di gennaio non riserverà grandi colpi in casa Lazio: la squadra è forte e competitiva, non c’è bisogno di fare acquisti con il rischio di intaccare la coesione del gruppo. “Bisogna preservare l’equilibrio di questo spogliatoio, che è unito e compatto – ha affermato il numero 1 del team capitolino –. Dopo tutta una serie di attente valutazioni, abbiamo deciso che non c’è bisogno di intervenire sul mercato in questa sessione di gennaio. Ci tengo a precisare che non è un discorso economico, anzi da quel punto di vista non c’è nessun problema: semplicemente abbiamo un gruppo forte e competitivo in ogni settore di campo. Luis Alberto sta dimostrando di essere un campione e la squadra sta giocando benissimo davanti anche con Felipe Anderson. Immobile? È già tornato”.