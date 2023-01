Probabili formazioni Udinese-Verona: ventesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Udinese-Verona, match della ventesima giornata di Serie A 2022/2023. Fischio d’inizio alle 20:45 di lunedì 30 gennaio nella cornice della Dacia Arena. Le due squadre sono pronte a contendersi i tre punti in palio. La società friulana insegue il sogno europeo, l’Hellas ha bisogno di punti salvezza. Quale sarà il risultato finale? Non resta che scoprirlo con Sportface.it che vi accompagnerà lungo l’arco dei novanta minuti. Non solo. Nel corso della settimana di avvicinamento, vi offriremo tutti gli aggiornamenti sulle possibili scelte dei due allenatori.

UDINESE – Con Deulofeu out, conferme per Beto e Success. Udogie e Pereyra agiranno sulle corsie laterali. Becao guiderà la difesa. Samardzic si gioca una maglia dal 1′ con Lovric. Arslan e Walace probabili titolari nel terzetto di centrocampo.

VERONA – Aspettando novità sul mercato da Ilic, è Sulemana il candidato al suo posto. Squalificato Dawidowicz, tocca a Gunter con Hien e Ceccherini in difesa. Depaoli e Doig sulle fasce.

Le probabili formazioni di Udinese-Verona

Udinese (3-5-2): Silvestri; Bijol, Becao, Perez; Pereyra, Samardzic, Walace, Arslan, Udogie; Beto, Success

Ballottaggi: –

Indisponibili: Masina, Deulofeu

Squalificati: –

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Hien, Coppola, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Sulemana, Doig; Lazovic; Kallon, Djuric

Ballottaggi: –

Indisponibili: Faraoni, Verdi (in dubbio)

Squalificati: Dawidowicz