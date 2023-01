Juventus-Monza, i convocati di Allegri: prima volta per Pogba, torna anche Vlahovic

I convocati di Massimiliano Allegri per Juventus-Monza, match valido per la ventesima giornata di Serie A. Per la prima volta in stagione figura il nome di Paul Pogba, anche se difficilmente potrà trovare spazio. Più probabile l’impiego a partita in corso di Dusan Vlahovic, rientrante nell’elenco dopo un lungo stop. Out, invece, Federico Chiesa per un piccolo problema. Di seguito ecco l’elenco completo. Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin. Difensori: De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Rugani. Centrocampisti: Locatelli, Pogba, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli. Attaccanti: Vlahovic, Milik, Kean, Di Mario, Soulé, Iling-Junior.