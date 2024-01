Lazio, Lotito: “Bernardeschi? Chiedete a Fabiani, ma non c’è nulla”

“Bernardeschi? Non so nulla, chiedete al direttore sportivo Fabiani, ma non c’è nulla tanto, glielo dico io. E poi, non è che posso stare dietro tutti i giorni a queste cose e ai vari problemi, adesso chiamerò anche io il direttore sportivo e chiederò, ma già le dico che non c’è nulla, ma poi, scusi, chi l’ha detta questa cosa? Non so nulla e non c’è nulla….“. Lo ha detto il presidente della Lazio, Claudio Lotito in un’intervista a Tag24, parlando del possibile arrivo in biancoceleste dell’ex attaccante della Juventus. La società è alla ricerca di un attaccante esterno da aggiungere al reparto offensivo di Maurizio Sarri. Si è fatto anche il nome di Rafa Silva, 30enne in scadenza di contratto con il Benfica.