Australian Open 2024, Sabalenka: “La finale persa a NY è stata fonte di motivazione oggi”

“È stata una partita incredibile, lei è una grande giocatrice, devi sempre lottare. Penso che la chiave sia stata la capacità di rimanere concentrata, qualunque cosa stesse accadendo, qualunque fosse il punteggio, ho continuato a fare del mio meglio e a lottare”. Sono le parole di Aryna Sabalenka dopo aver sconfitto Coco Gauff nella semifinale degli Australian Open 2024. “Sono super felice di essere in un’altra finale del Grande Slam, spero di poter fare un po’ meglio dell’ultima volta a NY, perdere quella finale mi ha motivato quest’oggi”, ha sottolineato la bielorussa in conferenza stampa.

A Flushing Meadows era stata sconfitta proprio da Coco Gauff: “Penso che a New York ho giocato un po’ più passiva, non le ho messo tanta pressione. Voglio dire, l’ho fatto nel primo set, ma poi ho rallentato un po’ e ho iniziato a dedicarmi di più agli scambi lunghi, il che non funzionava bene. Per tutta la preseason ho lavorato sui colpi in avanzamento, in modo da arrivare a rete e finire lì il punto. Sono super felice di averlo potuto fare oggi in campo, penso che questa sia stata la differenza tra queste due partite.”

Unico momento difficile del match quello del primo set, quando da 5-2 si è trovata sotto 5-6: “Sinceramente mi è passato per la testa il pensiero di lasciar passare il set e concentrami sul secondo parziale. Ma questa è la chiave di quello che ho detto prima, ho continuato a lottare allo stesso modo indipendentemente dal punteggio, stavo solo cercando di fare del mio meglio e lottare tutto il tempo. Anche con il punteggio di 6-5 e 30-0 per lei, la mia testa pensava a fare del mio meglio e a cercare di rimanere nel set”.

Terza finale per Aryna, che affronterà l’esordiente Zheng: “Quando giochi la tua prima finale Slam è facile emozionarsi, correre. Quando sei alla tua terza finale Slam è diverso, va tutto bene, è una finale. Sono campionessa in carica, la cosa peggiore che può capitarmi è perdere il torneo, quindi mal che vada l’anno prossimo ci saranno meno punti da difendere. Con Zheng ci siamo allenati qui poco prima del torneo e sta giocando ad alto livello. È una ragazza molto simpatica e sta giocando il miglior tennis della sua vita. Sarà una grande battaglia”.