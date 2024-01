Sci alpino, Coppa del Mondo femminile 2023/2024: classifica generale aggiornata dopo Super-G domenica Altenmarkt-Zauchensee

La classifica della Coppa del Mondo femminile 2023/2024 di sci alpino aggiornata dopo il Super-G di domenica 14 gennaio di Altenmarkt-Zauchensee. Lara Gut-Behrami trionfa sulle nevi austriache e sale al terzo posto, scavalcando Vlhova. Per il resto poche novità in top 10, con le stesse Brignone e Goggia che guadagnano solo una manciata di punti. Da segnalare invece il balzo in avanti di Roberta Melesi, che entra in top 50. Di seguito ecco la classifica aggiornata.

CLASSIFICA AGGIORNATA

Mikaela Shiffrin USA 929 Federica Brignone ITA 787 Lara Gut-Behrami SUI 749 Petra Vlhova SVK 722 Sofia Goggia ITA 582 Sara Hector SWE 458 Michelle Gisin SUI 440 Cornelia Huetter AUT 435 Lena Duerr GER 350 Valerie Grenier CAN 345

LE ALTRE ITALIANE

12. Marta Bassino ITA 264

40. Laura Pirovano ITA 111

46. Roberta Melesi ITA 91

48. Nicol Delago ITA 86

61. Marta Rossetti ITA 45

68. Martina Peterlini ITA 36

72. Lara Della Mea ITA 33

81. Elisa Platino ITA 22

85. Nadia Delago ITA 19

98. Asja Zenere ITA 9

101. Teresa Runggaldier ITA 7

109. Vicky Bernardi ITA 3