Lazio-Lecce, Baroni: “Partita complicata, la squadra non deve giocare preoccupata”

Marco Baroni è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A 2022/2023 contro la Lazio: “Sarà una partita complicata, anche se la squadra sa cosa fare. Siamo concentrati a vedere ciò che funziona. Abbiamo una delle migliori difese del lato destro della classifica, ma bisogna trovare il gol. Occorre maggior determinazione nel concretizzare le situazioni“.

“Mancano quattro gare per centrare l’obiettivo salvezza e abbiamo 31 punti. Lo scorso anno bastava per salvarsi, adesso no. Non voglio che la squadra scenda in campo preoccupata, sto insistendo proprio su questo – ha proseguito Baroni – Diffidati? Non ci pensiamo. Vogliamo conquistare i tre punti che ci sono in palio e, pur consapevoli delle insidie, giocheremo liberi di testa, senza paura e con rispetto“.