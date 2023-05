Inter, Marotta viene nominato Cavaliere della Repubblica: “Coronamento di 40 anni di carriera”

Nella giornata odierna, presso la sala Verdi del Conservatorio di Musica ”Giuseppe Verdi” di Milano, il CEO dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha ricevuto per iniziativa del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il diploma dell’onorificenza di Cavaliere, durante la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine ”Al Merito della Repubblica Italiana”.

Marotta, dopo questo prestigioso riconoscimento, si è detto lusingato e soddisfatto: ”Questo riconoscimento mi è molto gradito e rappresenta il coronamento dei miei oltre 40 anni di carriera. Sono molto orgoglioso di riceverlo e colgo l’occasione per ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine e hanno lavorato con me in tutti questi anni. L’Ordine al Merito della Repubblica Italiana è destinato a ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari”.