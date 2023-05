Basket, Serie A 2022/2023: Colbey Ross nominato MVP, Ramondino è il miglior coach

La regular season del campionato di basket di Serie A 2022/2023 è giunta al termine e ora, prima che partano i playoff, è il momento delle premiazioni. Nella giornata odierna, infatti, la Lega Basket ha annunciato i vincitori degli LBA Awards categoria per categoria. L’allenatore di Tortona, Marco Ramondino, ha conquistato il premio di Coach Of The Year avendo la meglio sugli altri candidati Matt Brase (Openjobmetis Varese), Piero Bucchi (Banco di Sardegna Sassari), Alessandro Magro (Germani Brescia), Sergio Scariolo (Virtus Segafredo Bologna) e Francesco Vitucci (Happy Casa Brindisi). Per quanto riguarda il ruolo di MVP UnipolSai 2022/2023, il riconoscimento è stato assegnato a Colbey Ross dell’Openjobmetis Varese, che ha battuto il secondo classificato Semaj Christon (Bertram Yachts Derthona Tortona) e il terzo Marco Belinelli (Virtus Segafredo Bologna).

Lo stesso Belinelli, però, ha ottenuto altri due prestigiosi riconoscimenti: il premio di Best ITA Fastweb della stagione 2022/23 confermando a 37 anni di essere ancora un giocatore alquanto determinante nel nostro campionato; e quello di Sixth Man Of The Year – Banca IFIS dopo aver terminato in doppia cifra 17 delle 25 partite iniziate dalla panchina. A John Petrucelli della Germani Brescia il premio di Best Defensive Player – SNAIPAY, Ousmane Diop del Banco di Sardegna Sassari è il Most Improved Player – UMANA, mentre Matteo Spagnolo della Dolomiti Energia Trentino ha conquistato il premio di Best Under 22 – IBSA della regular season della Serie A UnipolSai 2022/23. Il cestista di Trento ha superato la concorrenza di Davide Casarin (Tezenis Verona), Mouhamet Rassoul Diouf (UNAHOTELS Reggio Emilia), Leonardo Faggian (NutriBullet Treviso Basket) e Niccolò Mannion (Virtus Segafredo Bologna).