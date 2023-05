Lazio-Lecce 2-2, Baschirotto: “Rammaricati perché potevamo vincere ma felici per il punto”

“Peccato, ci abbiamo creduto fino all’ultimo minuto e torniamo a casa rammaricati ma la tempo stesso contenti per aver preso un punto importante, su un campo difficile e contro una grande squadra come la Lazio”. Lo ha detto il difensore del Lecce Federico Baschirotto dopo il pareggio contro la Lazio. “Continuiamo sulla nostra strada, bisogna sempre portare a casa la prestazione poi arrivano anche i risultati. Contro lo Spezia match point per la salvezza? È una partita importante come le altre due che mancano. Possiamo vincere tutte e tre senza avere paura di nessuno. È un match importante perché ci giochiamo la salvezza”, ha concluso Baschirotto ai microfoni di Sky Sport.