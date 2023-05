Lazio-Lecce 2-2, Sarri: “Questo pareggio potrebbe rivelarsi un punto fondamentale”

“Sono soddisfatto per larghi tratti della partita ma ci sono due tratti inspiegabili: la fine del primo tempo quando siamo stati capaci di prendere gol in 20 secondi e poi l’approccio al secondo tempo quando era chiaro che avremmo subito la rete. Peccato per il pareggio nel recupero, se fosse arrivato 5 minuti prima avremmo anche trovato la vittoria. È un momento difficile anche se è il momento meno opportuno. Ho visto anche segnali di crescita”. Lo ha detto il tecnico della Lazio Maurizio Sarri dopo il pareggio contro il Lecce. “Per noi Immobile e Milinkovic-Savic sono due giocatori fondamentali e stasera ho visto segnali incoraggianti per le ultime tre partite. Se sono preoccupato o fiducioso? Ce la giochiamo punto a punto la Champions, dobbiamo andare oltre questo periodo se vogliamo avere delle possibilità. Noi a livello di scaltrezza – ha detto l’allenatore biancoceleste ai microfoni di Sky Sport – siamo stati sempre un po’ così. Non siamo andati oltre questo difetto, è inspiegabile anche l’approccio al secondo tempo. E’ uno degli aspetti che ci fa lasciare punti per strada. Alla fine abbiamo tirato fuori un punto da una gara che sembrava persa e questo punto potrebbe rivelarsi fondamentale”, ha concluso Sarri.

Poi una polemica a Dazn: “In Italia c’è il brutto vizio di contare i gol presi con uscita da dietro e non quelli segnati. Una volta ho fatto quattro gol così e sui giornali si parlava di quattro contropiedi”.