Miami Heat-New York Knicks gara-6 stanotte in tv: canale, orario e streaming playoff Nba

di Mattia Zucchiatti 24

Grande attesa per Miami Heat-New York Knicks, gara-6 delle semifinali di Conference dei playoff Nba. Si gioca alle 01:30 della notte tra venerdì 12 e sabato 13 maggio e si riparte dal 3-2 per Miami. Dopo l’ultima vittoria in casa, stavolta New York dovrà fare l’impresa a Miami per cercare di forzare gara-7. Non è prevista la diretta di Sky Sport, la partita di conseguenza sarà visibile solo su Nba League Pass. Sabato mattina su Sportface.it troverete la cronaca della gara e gli approfondimenti dei playoff.