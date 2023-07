Lazio, le offerte dall’Arabia Saudita tentano Immobile. Lotito attende la sua decisione

Claudio Lotito continua a smentire, ma la strada per Ciro Immobile verso l’Arabia Saudita inizia ad essere tracciata. Le sirene si fanno sempre più insistenti, secondo la Gazzetta dello Sport. Sullo sfondo, ci sono le due offerte giunte a Immobile dall’Al-Shabab e dall’Al-Wheda. Ciascuna con circa 35 milioni di euro complessivi di base per due anni e una serie di bonus da aggiungere. Il presidente non intende considerare l’ipotesi di una cessione del suo bomber e capitano, ma naturalmente è tutto nelle mani dell’attaccante napoletano e della sua volontà. Le offerte e le cifre dall’Arabia Saudita stanno diventando sempre più una tentazione e Immobile ci pensa. E nel caso dovesse convincersi, la Lazio punta ad una cifra simile a quella ricevuta per Milinkovic-Savic, ovvero attorno ai 40 milioni.