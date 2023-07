Mondiali femminili 2023, sogno Nuova Zelanda: 1-0 contro la Norvegia all’esordio

di Mattia Zucchiatti

La Nuova Zelanda batte a sorpresa la Norvegia 1-0 nella partita inaugurale dei Mondiali femminili 2023. Le padrone di casa ad Aukland trovano i primi tre punti nel girone A, dopo lo spavento per una sparatoria che ha avuto luogo poche ore prima della sfida e che non è risultata collegata allo svolgimento della manifestazione. A firmare il gol decisivo è stata Wilkinson che al 48′ si è fatta trovare pronta in area su una ripartenza di Hand: sul cross dela compagna, c’è il tocco vincente in rete dell’attaccante del Melbourne City. Il Ct Riise reagisce giocandosi la carta Emilie Haavi, ala della Roma ed eletta miglior giocatrice dell’ultima Serie A. All’81’ Hansen colpisce una traversa dalla distanza. Hegerberg e compagne provano a reagire, ma all’81’ rischiano di subire il secondo gol: Hansen devia col braccio un cross, l’arbitro va al var e concede il penalty, ma Percival colpisce la traversa. La Norvegia ci prova, ma non basta l’assedio finale. Si tratta della prima vittoria in una partita dei Mondiali della Nuova Zelanda.