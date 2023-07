Juventus, Gazzetta: Lukaku non è una priorità. Allegri spinge per il belga, la dirigenza tentenna

Il nome di Romelu Lukaku continua ad essere al centro del mercato. Il Chelsea è intenzionato a darlo via, l’Inter lo ha ormai abbandonato e la Juventus – a quanto pare – non lo considera di certo una priorità. La ricostruzione è opera della Gazzetta dello Sport, secondo cui l’attaccante belga al momento è visto più come una soluzione d’emergenza in caso di vendita di Dusan Vlahovic. Secondo il quotidiano, alla Continassa il nome di Lukaku scalda perlopiù Massimiliano Allegri, mentre nella dirigenza prevalgono più i dubbi sull’operazione, che sarebbe di certo pesante dal punto di vista economico sia per costo del cartellino da pagare ai Blues che per l’ingaggio del centravanti che ha già 30 anni. La Juventus al momento è concentrata sulle uscite dei vari McKennie, Arthur, Zakaria e Bonucci. Lukaku, se vuole, deve aspettare eventuali sviluppi non prima di agosto. Altrimenti c’è l’opzione saudita, con gli arabi che continuano ad offrire un lauto ingaggio all’ex Inter.