Bayern Monaco: torna ad allenarsi Mané, obiettivo la sfida con il Psg

Sadio Mané è tornato a correre in allenamento con il Bayern Monaco dopo che l’attaccante senegalese ha saltato il Mondiale a causa di un infortunio alla gamba destra rimediato nella penultima partita del Bayern prima della manifestazione in Qatar. Mané ha avuto bisogno di un intervento chirurgico in Austria a novembre per riattaccare un tendine alla testa del suo perone destro. L’obiettivo dell’attaccante senegalese è tornare in tempo per la sfida di Champions League contro il Paris Saint-Germain, in programma il 14 febbraio.