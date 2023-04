Lazio-Juventus 2-1, Milinkovic-Savic: “Vogliamo rimanere in alto”

“Siamo entrati bene in partita, abbiamo preparato bene la gara dimostrando di volere i tre punti. Abbiamo siglato il vantaggio, abbiamo subito il pareggio, ma nella ripresa siamo tornati avanti portando a casa il risultato”. Lo ha dichiarato Sergej Milinkovic-Savic ai microfoni ufficiali del club dopo il successo per 2-1 della Lazio sulla Juventus. “A Monza abbiamo giocato una bella partita – ha prseguito il centrocampista – oggi è arrivata la conferma. Ora ci godiamo la vittoria e poi ci prepariamo perché c’è da lavorare tanto con molte partite in programma. Vogliamo rimanere in alto fino alla fine”.

E ancora: “Non mi aspettavo di essere premiato, me lo hanno detto qui allo stadio. È bello essere il miglior marcatore straniero, non me lo sarei aspettato, ma sono felice. Cercherò di siglare altre reti per consolidare il primato. Già dai prossimi giorni dobbiamo iniziare a preparare la prossima partita che arriverà venerdì”.