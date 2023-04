Lazio-Juventus 2-1, Rabiot: “Un primo tempo vergognoso. La mia stagione? Sono cresciuto molto”

“Abbiamo approcciato male la gara, con un primo tempo in cui non abbiamo vinto un duello. Nel secondo abbiamo fatto meglio ma non è bastato”. Adrien Rabiot commenta così ai microfoni di Dazn la sconfitta contro la Lazio. Poi risponde sulla sua stagione: “Sono cresciuto molto grazie al mister negli ultimi due anni, ora cerco di fare più gol e dominare a centrocampo. Sono contento della mia stagione e provo a dare sempre il 100% e aiutare i compagni di squadra. Mi piace giocare più alto, mentre in Nazionale dò maggiore equilibrio visti i tanti giocatori offensivi presenti”.