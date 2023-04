Golf, The Masters 2023: Tiger Woods supera il taglio, guida la classifica Koepka

Tiger Woods ha scritto la storia del golf in occasione del The Masters 2023. La leggenda statunitense ha infatti superato il taglio per la 23esima volta consecutiva ad Augusta, eguagliando Fred Couples (1983-2007) e Gary Player (1959-1982). Poco importa se poi uscirà di scena: alla sua partecipazione numero 25, Woods ha dimostrato di essere ancora sul pezzo e, grazie all’ultimo punteggio utile, ha proseguito il suo cammino nella competizione.

Niente da fare invece per Francesco Molinari, in grande difficoltà e incapace di superare il taglio. Stesso destino per il numero due al mondo Rory McIlroy. Al comando in Georgia c’è Brooks Koepka, 4 volte campione Major, che sogna la ‘Green Jacket’ e con lui tutti i colleghi che hanno aderito alla Superlega araba. Ad insidiarlo c’è lo spagnolo Jon Rahm, numero 3 del mondo, insieme all’amateur Sam Bennett, che sta vivendo una vera e proprio favola nel ricordo del papà-maestro, morto due anni fa.