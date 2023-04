Lazio, incidente stradale per Immobile: “Il tram passato col rosso, io sto bene”

Attimi di terrore quelli vissuti questa mattina da Ciro Immobile: il capitano della Lazio, tra le vie di Roma, è stato coinvolto in un incidente stradale durante le prime ore del mattino. Stando alle prime ricostruzioni, è avvenuto uno scontro tra il Suv dell’attaccente biancoceleste e un tram, per l’esattezza il numero 19, il quale stava attraversando Ponte Matteotti, che collega il quartiere Flaminio con quello di Prati, a pochi chilometri dallo stadio Olimpico. “Il tram è passato con il rosso. Io per fortuna sto bene, mi fa solo un po’ male il braccio”, sono state le prime parole di Immobile, la cui automobile è andata distrutta. L’incidente è stato di grande portata, ha coinvolto anche altre vetture e sono ben 7 le persone che, tramite l’ausilio dell’ambulanza, sono state trasportate in ospedale. Il centravanti della Lazio si trovava con le figlie ed una di loro è rimasta dolorante, costretta a lasciare il luogo dell’incidente indossando un collare protettivo. Tra tutte le persone coinvolte, comunque, nessuna si trova in codice rosso e solo l’autista del tram è in codice giallo.