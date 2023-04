Lazio, incidente per Ciro Immobile: frattura della costola, ecco il bollettino

Il capitano della Lazio, Ciro Immobile, in seguito all‘incidente che lo ha visto coinvolto, ha riportato “un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell’XI costola destra. Le condizioni sono al momento buone. Il calciatore rimane in osservazione presso il reparto di medicina di urgenza diretto dal professor Francesco Franceschi del Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS in Roma”, si legge in un comunicato stampa diffuso dalla società biancoceleste.

Sicuramente l’attaccante biancoceleste salterà la partita di sabato prossimo contro il Torino e, con tutta probabilità, non potrà prendere parte neanche a Inter-Lazio di domenica 30 aprile. Il club spera di recuperarlo per le ultime sei partite del campionato che si disputeranno tra maggio e la prima settimana di giugno, ma le condizioni dovranno essere monitorate giorno dopo giorno.