Ultras Napoli: “Contro il Milan tutti con sciarpe e maglie”

Gli ultras del Napoli, dopo l’incontro di ieri con il presidente Aurelio De Laurentiis “sereno, chiaro e proficuo”, hanno lanciato un appello in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Milan: “Invitiamo tutti a portare sciarpe e maglie con i nostri colori e che il Maradona torni il tempio infernale di sempre. Napoletani tutti uniti per scrivere la storia. Napoli siamo noi”, scrivono in un manifestino.