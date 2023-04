Lecce-Sampdoria, i giallorossi dominano ma il pari non va giù ai tifosi: fischi e contestazione al Via del Mare

Il Lecce, dopo una serie di sconfitte, torna a conquistare un punto al Via del Mare contro la Sampdoria nel match valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. All’iniziale vantaggio giallorosso siglato da Assan Ceesay risponde il gol del pareggio dei blucerchiati ad opera di Jesè Rodriguez. La formazione di Marco Baroni si è resa protagonista di una grande prestazione dominando per ampi tratti la sfida, ma il pubblico non ha gradito il pareggio, reclamando a gran voce una vittoria che manca ormai da tempo. Per questo motivo i sostenitori del club pugliese, al termine della partita, hanno ricoperto di fischi i propri calciatori dando vita ad una vera e propria contestazione. In questa caso, vista il campionato finora disputato dal Lecce, una simile reazione potrebbe risultare un po’ eccessiva.