Inter, Dumfries: “Inzaghi grande allenatore, per noi è fondamentale vincere lo Scudetto”

Nel corso di un’intervista a Sportmediaset, Denzel Dumfries ha parlato di Inter e dei suoi prossimi obiettivi con la maglia nerazzurra: “Mi trovo molto bene con entrambi gli allenatori, sia in nazionale olandese che all’Inter, sono grato di averli. Inzaghi è un grande allenatore, è stato molto importante e anche gli assistenti mi hanno aiutato. Per noi è fondamentale vincere lo Scudetto, è importantissimo perché ora siamo secondi e in queste ultime due stagioni ci è sfuggito. Tutti i nostri sforzi sono concentrati sul riportarlo a casa“.