Lazio: Immobile torna in gruppo e punta il Monza

Ciro Immobile è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni. Dopo una settimana di gestione fisica post derby, il capitano della Lazio aumenta i carichi di lavoro e punta il match di domenica contro il Monza all’U-Power Stadium. L’attaccante ha completato l’allenamento odierno: attivazione muscolare, circuiti tecnici e infine una partitella a campo ridotto che l’ha visto andare a segno più volte. Una bella notizia in più per Maurizio Sarri (nominato miglior allenatore di marzo), che domenica schiererà Immobile dal 1′ al centro del tridente offensivo. L’unico assente sarà lo squalificato Marusic. Si preparano quindi Hysaj e Lazzari in difesa.