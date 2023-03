Qualificazioni Euro 2024, la Norvegia non va oltre l’1-1 in Georgia: Mikautadze risponde a Sorloth

La Norvegia non va oltre un pareggio per 1-1 all’Adjarabet Arena di Batumi contro la Georgia nel match valevole per la seconda giornata del girone A delle qualificazioni ad Euro 2024. Nella prima frazione di gara la formazione scandinava si rende protagonista di un buon avvio, tanto da passare in vantaggio dopo quindici minuti con la rete realizzata dall’attaccante della Real Sociedad Alexander Sorloth, bravo a sfruttare l’assist di Aursens. Nella ripresa il tecnico dei padroni di casa Sagnol decide di provare a scuotere la propria squadra attraverso delle sostituzioni, che danno un’importante spinta offensiva. Al 61′ ci pensa Georges Mikautadze a mettere a segno la marcatura del pareggio su suggerimento di Kvekvaskiri. Nel finale entrambe le squadre tentano di portare a casa l’intera posta in palio, ma devono accontentarsi di un punto per parte. In virtù di questo risultato Norvegia e Georgia salgono ad un punto in classifica nel girone A alle spalle di Spagna e Scozia che sono a tre.