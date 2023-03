Basket, Eurolega 2022/2023: la Virtus Bologna dice addio al sogno playoff, il Maccabi Tel Aviv domina 111-80

La Virtus Bologna cade in casa del Maccabi Tel Aviv per 111-80 nel match valevole per la trentunesima giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket. In virtù di questo successo la compagine israeliana consolida il proprio piazzamento in zona playoff, mentre i ragazzi di Sergio Scariolo devono praticamente dire addio ai loro sogni di proseguire nella post-season della competizione continentale.

I padroni di casa si rendono protagonisti di un avvio di partita eccezionale, piazzando un break di 8-0 che sorprende la squadra italiana. Brown, Nebo e Colson realizzano canestri a ripetizione, incrementando il loro vantaggio fino ad oltre dieci punti. Gli emiliani, dal canto loro, accennano una timida reazione aggrappandosi a Daniel Hackett, ma quest’ultimo non è sufficiente: il primo quarto termina 28-13. Nel secondo parziale gli israeliani riprendono da dove avevano lasciato, ma questa volta i ragazzi guidati da Sergio Scariolo non si fanno cogliere impreparati e inizialmente rispondono colpo su colpo con la coppia tutta tricolore composta da Marco Belinelli e Nico Mannion. A lungo andare, però, è ancora il Maccabi a prendere il largo andando a riposo su un confortante 62-33.

Nella ripresa la Virtus Bologna riparte da una tripla di Lundberg, ma a prendere in mano il pallino del gioco è sempre il Maccabi Tel Aviv. Nonostante i tentativi delle V nere, infatti, i padroni di casa continuano ad infilare triple nella retina, chiudendo il terzo quarto sull’ampio score di 87-53. Gli ultimi dieci minuti di gioco, dunque, sono una pura formalità per gli israeliani che vantano costantemente una trentina di punti di margine sui rivali. La Virtus Bologna, dunque, deve rassegnarsi ad una pesantissima sconfitta per 111-80.

MACCABI TEL AVIV-VIRTUS BOLOGNA 111-80 (28-13, 35-20, 25-20, 24-27)