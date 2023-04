Lazio, Immobile: “Darò il massimo per centrare la Champions”

“Mi mancava il gol, quest’anno è stato pieno di infortuni ma la squadra ha sopperito alla mia assenza. Ho promesso di dare il massimo per raggiungere l’obiettivo Champions insieme a loro. Abbiamo sistemato molto dal punto di vista difensivo, adesso esprimiamo la qualità che abbiamo sempre avuto. Oggi, nonostante l’approccio non sia stato dei migliori, abbiamo reagito contro una squadra che lotta punto su punto per la salvezza e non era facile”. Lo ha detto l’attaccante della Lazio, Ciro Immobile dopo la vittoria contro lo Spezia e il ritorno al gol. “Devo recuperare fisicamente poi voglio andare a cento all’ora fino a quando potrò. È stata solo una stagione sfortunata per i problemi alla caviglia. Con la Juventus ho dato tutto, oggi ne avevo ancora un altro po’ ma il mister ha deciso così”, ha spiegato la punta ai microfoni di Sky Sport.